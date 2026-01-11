MENÜ
Vereinsmitglieder haben Mützen und Skibrillen getragen – vorn Mitte Claudia Becher.
Vereinsmitglieder haben Mützen und Skibrillen getragen – vorn Mitte Claudia Becher. Bild: Ralf Wendland
Bei der Après-Ski-Party in Hartmannsdorf ist bis in die Nacht hinein gefeiert worden.
Bei der Après-Ski-Party in Hartmannsdorf ist bis in die Nacht hinein gefeiert worden. Bild: Ralf Wendland
Die Band Surfaces aus Saalfeld hat live gespielt.
Die Band Surfaces aus Saalfeld hat live gespielt. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Hartmannsdorf: Après-Ski Party direkt vor der Haustür
Von Ralf Wendland
Für echtes Pistenfeeling hat der FV Blau-Weiß Hartmannsdorf am Samstag mit der Après-Ski Party gesorgt, die in einem beheizten Festzelt auf dem Sportplatz gefeiert worden ist.

Wer braucht schon die Alpen, wenn die Après-Ski Party direkt vor der Haustür steigt? Der FV Blau-Weiß Hartmannsdorf hat am Samstag-Abend dafür gesorgt, dass sich der Sportplatz im Ort in eine waschechte Alpen-Lounge verwandelt hat - draußen klirrende Kälte, drinnen im beheizten Festzelt kochende Stimmung. Die Vereinsmitglieder haben sich...
