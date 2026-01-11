Hartmannsdorf: Après-Ski Party direkt vor der Haustür

Zwickau
Für echtes Pistenfeeling hat der FV Blau-Weiß Hartmannsdorf am Samstag mit der Après-Ski Party gesorgt, die in einem beheizten Festzelt auf dem Sportplatz gefeiert worden ist.
Wer braucht schon die Alpen, wenn die Après-Ski Party direkt vor der Haustür steigt? Der FV Blau-Weiß Hartmannsdorf hat am Samstag-Abend dafür gesorgt, dass sich der Sportplatz im Ort in eine waschechte Alpen-Lounge verwandelt hat - draußen klirrende Kälte, drinnen im beheizten Festzelt kochende Stimmung. Die Vereinsmitglieder haben sich...
