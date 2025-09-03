Haus der DSF in Zwickau: Einst beliebtes Gasthaus und spätere Kultureinrichtung will heute niemand mehr haben

Zwickau
Das Haus der DSF bleibt trotz jahrelanger Verkaufsversuche ein Ladenhüter. Auch bei einer Auktion gab es keinen Bieter. Eine öffentliche Nutzung ist ausgeschlossen. Ein Abriss kommt nicht in Frage.
Das ehemalige Haus der DSF in Zwickau wird zunehmend zum Problemfall. Trotz jahrelanger Verkaufsversuche der Stadt Zwickau und des Zentralen Flächenmanagements (ZFM) des Freistaates fand sich auch bei der Herbstauktion der Sächsischen Grundstücksauktion in Leipzig kein Käufer. Nicht einmal das Mindestgebot von 65.000 Euro weckte Interesse. Nun...
