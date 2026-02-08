MENÜ
In Zwickau hat am Samstag der Stromabnehmer einer Straßenbahn gebrannt. Screenshot aus dem Video, das auf Facebook gepostet wurde.
In Zwickau hat am Samstag der Stromabnehmer einer Straßenbahn gebrannt. Screenshot aus dem Video, das auf Facebook gepostet wurde. Bild: Screenshot: Ralph Köhler/Quelle: Azad M./Facebook
Zwickau
Havarie bei Zwickauer Straßenbahn: Stromabnehmer brennt
Von Holger Weiß
Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend auf Tram-Linie 4. Feuerwehren und Rettungskräfte waren im Einsatz.

Eine Straßenbahn der Linie 4 hat am Samstagabend gebrannt. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 19 Uhr auf der Leipziger Straße. Der Straßenbahnfahrer hatte am Triebwagen einen Feuerschein wahrgenommen und die Tram in Höhe Kolpingstraße gestoppt. Feuerwehr, Rettungskräfte sowie Mitarbeiter der Städtischen Verkehrsbetrieb SVZ waren kurz...
Mehr Artikel