Havarie bei Zwickauer Straßenbahn: Stromabnehmer brennt

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend auf Tram-Linie 4. Feuerwehren und Rettungskräfte waren im Einsatz.

Eine Straßenbahn der Linie 4 hat am Samstagabend gebrannt. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 19 Uhr auf der Leipziger Straße. Der Straßenbahnfahrer hatte am Triebwagen einen Feuerschein wahrgenommen und die Tram in Höhe Kolpingstraße gestoppt. Feuerwehr, Rettungskräfte sowie Mitarbeiter der Städtischen Verkehrsbetrieb SVZ waren kurz...