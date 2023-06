Hedda Kürzinger aus Zwickau holt beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" einen 1. Preis

Hedda Kürzinger strahlte beim Fototermin am Freitagabend im Robert-Schumann-Konservatorium (Kon) bis über beide Ohren. Die 15-jährige Zwickauerin hat auch allen Grund dazu. In der Kategorie Soloharfe erreichte sie beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" mit 24 Punkten einen 1. Preis. Das ist ein Novum in der Geschichte des Kon. Als Draufgabe gab...