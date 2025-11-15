Heftiger Zusammenstoß: Autos prallen in Langenweißbach aufeinander

Zu einer folgenschweren Kollision ist es am Freitagabend in Langenweißbach gekommen. Dabei entstand ein hoher Sachschaden.

Einen Sachschaden von etwa 15.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Freitagabend in Langenweißbach verursacht. Das teilte die Polizeidirektion Zwickau mit. Ihren Angaben nach war gegen 17.45 Uhr eine Renault-Fahrerin (68) im Ortsteil Weißbach auf dem Kretzschamweg in Richtung B 93 unterwegs gewesen. Als sie die Kreuzung überquerte, stieß sie mit...