MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Heimatmotive aus Westsachsen und Erzgebirge: Ramona Markstein zeigt Gemälde und Collagen

„Heimatmotive“ hat Ramona Markstein ihre Ausstellung im Rathaus Hartenstein betitelt.
„Heimatmotive“ hat Ramona Markstein ihre Ausstellung im Rathaus Hartenstein betitelt. Bild: Ralf Wendland
„Heimatmotive“ hat Ramona Markstein ihre Ausstellung im Rathaus Hartenstein betitelt.
„Heimatmotive“ hat Ramona Markstein ihre Ausstellung im Rathaus Hartenstein betitelt. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Heimatmotive aus Westsachsen und Erzgebirge: Ramona Markstein zeigt Gemälde und Collagen
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Malerei, Musik, Filme - die Hartensteiner Künstlerin Ramona Markstein ist vielseitig. Im Jubiläumsjahr ihres Ateliers „Katz 23“ können Besucher daran teilhaben.

Heimatmotive. Wenn Ramona Markstein den Titel ihrer Ausstellung im Rathaus Hartenstein nennt, zögert sie einen Moment. Um dann zu bekennen: „Heimat – das ging mir früher schwer über die Lippen. Aber heute weiß ich: Heimat - das ist der rote Faden, der sich durch meine Arbeit zieht.“
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2026
3 min.
Käufer gesucht für Hotel in Westsachsen: „Das Waldidyll ist unser Lebenswerk“
Mit Beginn der Winterferien endet die Betriebsruhe im Hotel Jagdhaus Waldidyll in Hartenstein. Parallel zum Hotelbetrieb werden die Chancen für einen Verkauf erkundet.
Vom Sanatorium zum 4-Sterne-Hotel: Das Jagdhaus Waldidyll hat Geschichte und Zukunftspotenzial. Ein Verkauf könnte neue Möglichkeiten eröffnen. Was bedeutet das für das Hotel am Erzgebirgsrand?
Holger Weiß
11:23 Uhr
6 min.
Bad Bunnys Halbzeitshow beim Super Bowl verärgert Trump
Bad Bunny setzte eine politische Botschaft.
"Spaß und Tanz" hatte Latin-Star Bad Bunny angekündigt für seinen Pausenauftritt beim großen NFL-Finale. Die bombastische Show bot aber auch politische Symbolik. Und verärgerte den US-Präsidenten.
Johanna Hänsel, Anna Ringle und Denis Düttmann, dpa
08.02.2026
2 min.
Aus für Gerüchteküche in vogtländischer Stadt: Doch kein Pool und keine Sauna für Veranstaltungshalle
Zu einer Wellness-Oase bauen Firmen die denkmalgeschützte Goethehalle nicht um.
Nach Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage im Komplex am Sportgelände in Treuen geht es jetzt mit Bodenlegearbeiten weiter. Wellnesseinrichtungen wird es laut Planung nicht geben.
Sylvia Dienel
13:00 Uhr
4 min.
Smart und trotzdem sicher: Hofladen in Westsachsen setzt auf Einkauf per Handy und App
Mandy Kunz am Eingang zum Hofladen in Härtensdorf. Ab Montag kann man dort auch in Selbstbedienung einkaufen, außerhalb der Ladenöffnungszeiten. Smarte Technik macht’s möglich.
Hofladen 2.0: Auf dem Bauernhof Kunz in Härtensdorf verbindet man Tradition mit Technik. Wie funktioniert das Selbstbedienungskonzept?
Holger Weiß
11:18 Uhr
2 min.
Russische Sabotage? Weiterer Verdächtiger angeklagt
Die Bundesanwaltschaft hatte im Dezember bereits zwei Komplizen angeklagt. (Symbolbild)
Ein Agenten-Trio soll im russischen Auftrag Paketsendungen mit Brandsätzen vorbereitet haben. Die Bundesanwaltschaft hat nun auch gegen den dritten Beschuldigten Anklage erhoben.
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
Mehr Artikel