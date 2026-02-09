Heimatmotive aus Westsachsen und Erzgebirge: Ramona Markstein zeigt Gemälde und Collagen

Malerei, Musik, Filme - die Hartensteiner Künstlerin Ramona Markstein ist vielseitig. Im Jubiläumsjahr ihres Ateliers „Katz 23“ können Besucher daran teilhaben.

Heimatmotive. Wenn Ramona Markstein den Titel ihrer Ausstellung im Rathaus Hartenstein nennt, zögert sie einen Moment. Um dann zu bekennen: „Heimat – das ging mir früher schwer über die Lippen. Aber heute weiß ich: Heimat - das ist der rote Faden, der sich durch meine Arbeit zieht.“