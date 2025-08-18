Heimspiel für Friedrich Rau: „Der Medicus“ feiert Premiere auf Zwickauer Freilichtbühne

Zwickau
Drei Abende, 50 Mitwirkende, dreieinhalb Stunden Spielzeit: Das Sommertheater in Zwickau setzt auf ein monumentales Mittelalter-Abenteuer – und ein bekanntes Gesicht aus der Stadt.
Wenn sich am 21. August die Tore der Freilichtbühne am Schwanenteich öffnen, wird ein gebürtiger Zwickauer im Mittelpunkt stehen: Friedrich Rau spielt die Hauptrolle im Musical „Der Medicus“. Für ihn ist es nicht nur ein Bühnenjob, sondern auch ein Heimspiel. „Ich bin froh, dass ich wieder in Zwickau spielen kann“, sagt der Sänger,...
