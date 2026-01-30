MENÜ
  • Heizlüfter statt funktionierender Heizung, Sperrmüll statt Winterdienst: Vivet-Insolvenz trifft Mieter in Zwickau

Im Hof des Eckhauses Leipziger Straße 133/Pölbitzer Straße 23 türmt sich der Sperrmüll. Ohne Heizung ist das Wohn- und Geschäftshaus auch.
Im Eckhaus an der Leipziger/Pölbitzer Straße gibt es seit Wochen keine funktionierende Heizung.
Der Zugang zum Haus Leipziger Straße 133 ist verschlossen, aber noch voller Mietofferten für Vivet-Objekte in Zwickau.
Das Geschäftshaus Leipziger Straße 176 ist ebenfalls von der Vivet-Insolvenz betroffen. Die Mieter haben eine Mietergemeinschaft gegründet.
Im Hof des Eckhauses Leipziger Straße 133/Pölbitzer Straße 23 türmt sich der Sperrmüll. Ohne Heizung ist das Wohn- und Geschäftshaus auch.
Im Eckhaus an der Leipziger/Pölbitzer Straße gibt es seit Wochen keine funktionierende Heizung.
Der Zugang zum Haus Leipziger Straße 133 ist verschlossen, aber noch voller Mietofferten für Vivet-Objekte in Zwickau.
Das Geschäftshaus Leipziger Straße 176 ist ebenfalls von der Vivet-Insolvenz betroffen. Die Mieter haben eine Mietergemeinschaft gegründet.
Zwickau
Heizlüfter statt funktionierender Heizung, Sperrmüll statt Winterdienst: Vivet-Insolvenz trifft Mieter in Zwickau
Von Holger Weiß
In zwei Zwickauer Wohn- und Geschäftshäusern stehen die Mieter vor Herausforderungen. In einem der Gebäude hat sich eine Mietergemeinschaft formiert und mit diesem Schritt erste Erfolge erzielt.

Winterdienst im Hof mit den Pkw-Stellplätzen? Fehlanzeige. Dafür wächst dort der Haufen Sperrmüll. „Jedes Mal, wenn jemand auszieht, wird der Berg höher“, sagt Ronny, der seinen vollständigen Namen nicht nennen möchte. Dafür kündigt er an: „Ich bin auch bald weg, hab‘ was in der Nähe gefunden.“ Dass Ronny auf dem Absprung ist,...
