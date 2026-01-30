Heizlüfter statt funktionierender Heizung, Sperrmüll statt Winterdienst: Vivet-Insolvenz trifft Mieter in Zwickau

In zwei Zwickauer Wohn- und Geschäftshäusern stehen die Mieter vor Herausforderungen. In einem der Gebäude hat sich eine Mietergemeinschaft formiert und mit diesem Schritt erste Erfolge erzielt.

Winterdienst im Hof mit den Pkw-Stellplätzen? Fehlanzeige. Dafür wächst dort der Haufen Sperrmüll. „Jedes Mal, wenn jemand auszieht, wird der Berg höher“, sagt Ronny, der seinen vollständigen Namen nicht nennen möchte. Dafür kündigt er an: „Ich bin auch bald weg, hab‘ was in der Nähe gefunden.“ Dass Ronny auf dem Absprung ist,... Winterdienst im Hof mit den Pkw-Stellplätzen? Fehlanzeige. Dafür wächst dort der Haufen Sperrmüll. „Jedes Mal, wenn jemand auszieht, wird der Berg höher“, sagt Ronny, der seinen vollständigen Namen nicht nennen möchte. Dafür kündigt er an: „Ich bin auch bald weg, hab‘ was in der Nähe gefunden.“ Dass Ronny auf dem Absprung ist,...