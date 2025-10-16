Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Herbstkonzert: Zwickauer Salonmusikanten spielen im Robert-Schumann-Haus

Bild: André Leischner
Bild: André Leischner
Zwickau
Herbstkonzert: Zwickauer Salonmusikanten spielen im Robert-Schumann-Haus
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dreimal treten die Zwickauer Salonmusikanten am Wochenende im Robert-Schumann-Haus auf – für Freitagabend gibt es noch Karten.

Zwickau.

Die Zwickauer Salonmusikanten laden zu ihrem Herbstkonzert in den Saal des Robert-Schumann-Hauses am Hauptmarkt 5 in Zwickau ein. Seit ihrem ersten Auftritt im Jahr 1994 gehört das Ensemble zum festen Bestandteil des Musiklebens in der Stadt. An diesem Wochenende spielen die Musiker gleich dreimal. Zwei Vorstellungen sind bereits ausverkauft, für Freitag, 17. Oktober, 19 Uhr, gibt es aber noch Restkarten, die jeweils 25 Euro kosten. Musikalisch dürfen sich die Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm mit Abstechern in die Genres Klassik, Swing und Pop einstellen. Neben Violine, Kontrabass, Saxophon, Klarinette, Klavier und Schlagzeug bringt Sopranistin Elisabeth Birgmeyer als Gast zusätzliche Klangfarbe ins Programm. (nütz) Foto: André Leischner/Archiv

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
2 min.
In Zwickau erörtern Mediziner Robert und Clara Schumanns Krankheiten
Der Pianist Nageeb Gardizi wird zum Auftakt Werke von Robert Schumann spielen.
Im Robert-Schumann-Haus geht es um Robert Schumanns Todesursache, Fingerlähmung, Schwindelanfälle und Gehörtäuschungen sowie um Clara Schumanns Zahnbehandlungen, Handerkrankung und Ohrenleiden.
Michael Brandenburg
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16:54 Uhr
2 min.
Nagel: Goldreserven bleiben in den USA
Nagel und Finanzminister Lars Klingbeil sind gemeinsam in Washington.
Der Goldpreis steigt und steigt. Könnte das dem Bundeshaushalt helfen? Die Bundesbank meint: Unsere Barren bleiben, wo sie sind.
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
11.08.2025
1 min.
Zwickauer Robert-Schumann-Haus stellt Objekt des Monats vor
Die Präsentation ist für Dienstag, 12. August, als Beitrag zum Kulturhauptstadtjahr geplant.
Jens Arnold
Mehr Artikel