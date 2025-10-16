Herbstkonzert: Zwickauer Salonmusikanten spielen im Robert-Schumann-Haus

Dreimal treten die Zwickauer Salonmusikanten am Wochenende im Robert-Schumann-Haus auf – für Freitagabend gibt es noch Karten.
Die Zwickauer Salonmusikanten laden zu ihrem Herbstkonzert in den Saal des Robert-Schumann-Hauses am Hauptmarkt 5 in Zwickau ein. Seit ihrem ersten Auftritt im Jahr 1994 gehört das Ensemble zum festen Bestandteil des Musiklebens in der Stadt. An diesem Wochenende spielen die Musiker gleich dreimal. Zwei Vorstellungen sind bereits ausverkauft, für Freitag, 17. Oktober, 19 Uhr, gibt es aber noch Restkarten, die jeweils 25 Euro kosten. Musikalisch dürfen sich die Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm mit Abstechern in die Genres Klassik, Swing und Pop einstellen. Neben Violine, Kontrabass, Saxophon, Klarinette, Klavier und Schlagzeug bringt Sopranistin Elisabeth Birgmeyer als Gast zusätzliche Klangfarbe ins Programm. (nütz)