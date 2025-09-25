Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Herbststurm im Landkreis Zwickau: Feuerwehren müssen am Mittwochnachmittag ausrücken

Mehrere Feuerwehren rückten am Mittwochnachmittag im Landkreis Zwickau aus. Eine Einsatzstelle war in Pleißa.
Mehrere Feuerwehren rückten am Mittwochnachmittag im Landkreis Zwickau aus. Eine Einsatzstelle war in Pleißa. Bild: Andreas Kretschel
Mehrere Feuerwehren rückten am Mittwochnachmittag im Landkreis Zwickau aus. Eine Einsatzstelle war in Pleißa.
Mehrere Feuerwehren rückten am Mittwochnachmittag im Landkreis Zwickau aus. Eine Einsatzstelle war in Pleißa. Bild: Andreas Kretschel
Zwickau
Herbststurm im Landkreis Zwickau: Feuerwehren müssen am Mittwochnachmittag ausrücken
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wetterbedingte Einsätze gab es unter anderem in Kirchberg, Mülsen, Glauchau und St. Egidien. Feuerwehrleute beseitigten abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume. Gab es einen Schwerpunkt?

Ein Herbststurm mit abgebrochenen Ästen und umgestürzten Bäumen hat den Feuerwehren im Landkreis Zwickau am Mittwochnachmittag einige Einsätze beschert. Gefordert waren unter anderem die Kameraden aus Kirchberg, St. Egidien, Glauchau und Limbach-Oberfrohna. Auch im Mülsener Ortsteil Ortmannsdorf, wo die Feuerwehr bereits zuvor nach einem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
3 min.
Feuerwehr-Großeinsatz bei Dachgeschossbrand in Mülsen: Sachschaden beträgt rund eine halbe Million Euro
Update
Am Mittwoch brach ein Feuer in einem teilsanierten Fachwerkhaus in Ortmannsdorf aus.
Ein Dachstuhlbrand hat am Mittwoch 70 Feuerwehrleute stundenlang in Atem gehalten. Die Landwirtschaft unterstützte beim Wassertransport. Am Donnerstag gibt es eine erste Aussage zur Schadenshöhe.
Thomas Croy, Holger Frenzel
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
05.09.2025
1 min.
Zwickau: Kleine Grillrunde löst großen Feuerwehreinsatz aus
Die Feuerwehr war im Westen von Zwickau im Einsatz.
Die Feuerwehr fuhr am Donnerstagabend in den Westen von Zwickau. Berufsfeuerwehrleiter Nils Eichhorn: „Die Jungs haben dumm aus der Wäsche geschaut, als die Feuerwehr um die Ecke kam.“ Warum?
Holger Frenzel
27.09.2025
3 min.
Landkreis Zwickau verhängt Haushaltssperre: Welche Folgen hat das?
Landrat Carsten Michaelis (Mitte) leitet den Kreistag, der Gelder gesperrt hat.
Die unerwartet hohen Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe stellen die Behörde vor Herausforderungen. Auf allen Ebenen wird nach Geld gesucht.
Leona Müller
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel