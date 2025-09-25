Herbststurm im Landkreis Zwickau: Feuerwehren müssen am Mittwochnachmittag ausrücken

Zwickau
Wetterbedingte Einsätze gab es unter anderem in Kirchberg, Mülsen, Glauchau und St. Egidien. Feuerwehrleute beseitigten abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume. Gab es einen Schwerpunkt?
Ein Herbststurm mit abgebrochenen Ästen und umgestürzten Bäumen hat den Feuerwehren im Landkreis Zwickau am Mittwochnachmittag einige Einsätze beschert. Gefordert waren unter anderem die Kameraden aus Kirchberg, St. Egidien, Glauchau und Limbach-Oberfrohna. Auch im Mülsener Ortsteil Ortmannsdorf, wo die Feuerwehr bereits zuvor nach einem...
