Herr Ehrlers Leidenschaft für das ID.-Sondermodell Fire+Ice im VW-Werk Zwickau: „Das ist eine sehr schöne Geschichte“

Seit kurzem läuft bei Volkswagen der ID.3 GTX Fire+Ice vom Band. Christian Ehrler hat mit seinem Team nicht nur dafür gesorgt, dass das Auto aufs Band kommt, er hat auch einen persönlichen Bezug dazu.

Es ist eine persönliche Geschichte, die Christian Ehrler mit dem neuen Sondermodell, das seit September im VW-Werk Zwickau vom Band läuft, verbindet. Ehrler ist leidenschaftlicher Skifahrer. Und als solcher kennt er die beiden Filme von Modedesigner Willy Bogner. „Ein bisschen kitschig, aber schöne Aufnahmen", sagt der Zwickauer. Zum...