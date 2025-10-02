Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Herr Ehrlers Leidenschaft für das ID.-Sondermodell Fire+Ice im VW-Werk Zwickau: „Das ist eine sehr schöne Geschichte“

Christian Ehrler und das Sondermodell ID.3 GTX Fire+Ice: „Ein Jahr Zeit war dafür relativ sportlich.“
Christian Ehrler und das Sondermodell ID.3 GTX Fire+Ice: „Ein Jahr Zeit war dafür relativ sportlich.“ Bild: Georg Ulrich Dostmann
Christian Ehrler und das Sondermodell ID.3 GTX Fire+Ice: „Ein Jahr Zeit war dafür relativ sportlich.“
Christian Ehrler und das Sondermodell ID.3 GTX Fire+Ice: „Ein Jahr Zeit war dafür relativ sportlich.“ Bild: Georg Ulrich Dostmann
Zwickau
Herr Ehrlers Leidenschaft für das ID.-Sondermodell Fire+Ice im VW-Werk Zwickau: „Das ist eine sehr schöne Geschichte“
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit kurzem läuft bei Volkswagen der ID.3 GTX Fire+Ice vom Band. Christian Ehrler hat mit seinem Team nicht nur dafür gesorgt, dass das Auto aufs Band kommt, er hat auch einen persönlichen Bezug dazu.

Es ist eine persönliche Geschichte, die Christian Ehrler mit dem neuen Sondermodell, das seit September im VW-Werk Zwickau vom Band läuft, verbindet. Ehrler ist leidenschaftlicher Skifahrer. Und als solcher kennt er die beiden Filme von Modedesigner Willy Bogner. „Ein bisschen kitschig, aber schöne Aufnahmen“, sagt der Zwickauer. Zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.08.2025
5 min.
„Coole Farbe, coole Felgen“: VW-Azubis aus Zwickau und Dresden bauen ID.3-Sondermodell schon vor dem Serienstart
Das Team: Henry Kohlsdorf und Felix Palaske (vorn, v. li.) sowie Enrico Heine (Projektleiter), Paul Meger, Janek Stettnisch, Rhona Emilia Hänel und Mattis Schaulinski (v. li.).
Mit dem GTX Fire+Ice will VW an die kultige Golf-2-Version erinnern. Das Modell läuft ab September in Zwickau vom Band. In Dresden ist es aber jetzt schon zu sehen. Dafür haben Azubis gesorgt.
Jan-Dirk Franke
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
01.09.2025
3 min.
Hoffnung auf Kultstatus: Volkswagen startet in Zwickau Produktion eines ID.3-Sondermodells
Finaler Check des neuen Sondermodells im Lichttunnel des Zwickauer Fahrzeugwerkes.
Mit dem GTX Fire+Ice will VW an die beliebte Golf-2-Version erinnern. Das Elektroauto wird auch in Dresden gefertigt. Die Auflage ist streng limitiert.
Christoph Ulrich
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel