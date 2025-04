Hickhack um Zwickauer Kunstpfad-Standort: Ist das Muldeparadies nur zweite Wahl?

In zwei Wochen wird der Kunst- und Skulpturenweg durch die Kulturhauptstadtregion eröffnet. Zwickau ist eine Station auf dem Purple Path. Warum sich die Stadt mit dem Standort schwergetan hat.

Zwickau ist spät dran. In 14 Tagen wird mit dem Kunst- und Skulpturenweg Purple Path (Lila Pfad) ein Hauptprojekt der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 offiziell eröffnet. Noch rechtzeitig vorm Eröffnungstermin in zwei Wochen hat Zwickau einen Standort für das Kunstwerk gefunden, mit dem sich die Stadt als eine von 38 Kommunen am Kunstweg durch...