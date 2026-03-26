Hier hat’s gefunkt: Westsachse ist bester Metallbau-Meister

Bei ihm fliegen nicht die Fetzen, sondern die Funken. Samuel Schulz ist der beste frischgebackene Metallbau-Meister seines Jahrgangs. Eine besondere Herausforderung im Job meistert er täglich.

Wenn Samuel Schulz (25) das Schweißgerät ansetzt, muss man die Augen schließen. Denn als er bei Metallbau Vogel in Lichtentanne Verlängerungsstücke auf Zaunsäulen schweißt, blendet es, als ob man direkt in die Sonne schaut. Es britzelt wie Feuerwerk in der Silvesternacht. Schulz setzt das Gerät ab, klappt das Visier seines Schutzhelms...