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Metallbau-Meister Samuel Schulz bearbeitet am Schweißtisch beim Betrieb Metallbau Vogel in Lichtentanne Zaunsäulen.
Metallbau-Meister Samuel Schulz bearbeitet am Schweißtisch beim Betrieb Metallbau Vogel in Lichtentanne Zaunsäulen. Foto: Ramona Schwabe
Ohne Schutzanzug, Helm und Handschuhe geht es bei Schulz‘ Arbeit nicht.
Ohne Schutzanzug, Helm und Handschuhe geht es bei Schulz‘ Arbeit nicht. Foto: Ramona Schwabe
Ein vielseitig einsetzbares Multitool hat Samuel Schulz immer dabei.
Ein vielseitig einsetzbares Multitool hat Samuel Schulz immer dabei. Foto: Ramona Schwabe
Metallbau-Meister Samuel Schulz bearbeitet am Schweißtisch beim Betrieb Metallbau Vogel in Lichtentanne Zaunsäulen.
Metallbau-Meister Samuel Schulz bearbeitet am Schweißtisch beim Betrieb Metallbau Vogel in Lichtentanne Zaunsäulen. Foto: Ramona Schwabe
Ohne Schutzanzug, Helm und Handschuhe geht es bei Schulz‘ Arbeit nicht.
Ohne Schutzanzug, Helm und Handschuhe geht es bei Schulz‘ Arbeit nicht. Foto: Ramona Schwabe
Ein vielseitig einsetzbares Multitool hat Samuel Schulz immer dabei.
Ein vielseitig einsetzbares Multitool hat Samuel Schulz immer dabei. Foto: Ramona Schwabe
Zwickau
Hier hat’s gefunkt: Westsachse ist bester Metallbau-Meister
Redakteur
Von Elsa Middeke
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Bei ihm fliegen nicht die Fetzen, sondern die Funken. Samuel Schulz ist der beste frischgebackene Metallbau-Meister seines Jahrgangs. Eine besondere Herausforderung im Job meistert er täglich.

Wenn Samuel Schulz (25) das Schweißgerät ansetzt, muss man die Augen schließen. Denn als er bei Metallbau Vogel in Lichtentanne Verlängerungsstücke auf Zaunsäulen schweißt, blendet es, als ob man direkt in die Sonne schaut. Es britzelt wie Feuerwerk in der Silvesternacht. Schulz setzt das Gerät ab, klappt das Visier seines Schutzhelms...
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