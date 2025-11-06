Hilfe fürs Theater: Fliegerbauer fährt mit Lautsprecher durch Zwickau

Um den Ticketverkauf für das Filmkonzert zu Charlie Chaplins „Goldrausch“ anzukurbeln, setzt sich Kurt Fliegerbauer selbst ans Steuer und klappert die Zwickauer Stadtteile ab.

Seine Stimme? Hm, naja, pah, noch dazu sein bairischer Akzent, das passt nicht so recht, erzählt Kurt Fliegerbauer der „Freien Presse“. Er klingt schon etwas aufgeregt. Nein, er sitzt lieber am Steuer. Ans Mikrofon soll stattdessen ein Profi, einer dessen Stimme so richtig gut klingt. Richtig gut soll es werden, wenn Bauunternehmer Kurt...