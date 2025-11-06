Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Hilfe fürs Theater: Fliegerbauer fährt mit Lautsprecher durch Zwickau

Mit diesem Auto und Megafon macht Kurt Fliegerbauer Werbung für die Vorführung von Charlie Chaplins „Goldrausch“ in der „Neuen Welt“. Bild: Ralf Wendland
Hilfe fürs Theater: Fliegerbauer fährt mit Lautsprecher durch Zwickau
Von Michael Stellner
Um den Ticketverkauf für das Filmkonzert zu Charlie Chaplins „Goldrausch“ anzukurbeln, setzt sich Kurt Fliegerbauer selbst ans Steuer und klappert die Zwickauer Stadtteile ab.

Seine Stimme? Hm, naja, pah, noch dazu sein bairischer Akzent, das passt nicht so recht, erzählt Kurt Fliegerbauer der „Freien Presse“. Er klingt schon etwas aufgeregt. Nein, er sitzt lieber am Steuer. Ans Mikrofon soll stattdessen ein Profi, einer dessen Stimme so richtig gut klingt. Richtig gut soll es werden, wenn Bauunternehmer Kurt...
