Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sebastian Hessel vor dem Torhaus, der einzigen Zufahrt zur Schlossruine Hartenstein.
Sebastian Hessel vor dem Torhaus, der einzigen Zufahrt zur Schlossruine Hartenstein. Bild: R. Wendland/Archiv
Sebastian Hessel vor dem Torhaus, der einzigen Zufahrt zur Schlossruine Hartenstein.
Sebastian Hessel vor dem Torhaus, der einzigen Zufahrt zur Schlossruine Hartenstein. Bild: R. Wendland/Archiv
Zwickau
Hilferuf aus Hartenstein: Torhaus der Schlossruine ist in Gefahr
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Verein Schlossruine Hartenstein hat eine Spendenaktion für die Rettung des Torhauses gestartet. Warum der Erhalt des Denkmals so wichtig ist.

Es ist die einzige Zufahrt zur Schlossruine Hartenstein und damit das Nadelöhr auf dem Weg ins historische Gebäudeensemble: das untere Torhaus. „Die letzten Winter haben das Dach stark in Mitleidenschaft gezogen. Und ohne Dach ist das ganze Gebäude dem Verfall ausgesetzt“, beschreibt Sebastian Hessel vom Verein Schlossruine Hartenstein die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
06.08.2025
4 min.
Prinzenraub-Spektakel vor Neuauflage: So geht es auf der Schlossruine Hartenstein weiter
Elias Heyn aus Hartenstein spielt im Theaterstück „Der Prinzenraub - ein tragisches Narrenspiel“ Kunz von Kaufungen. Die Aufführungen sollen 2026 eine Neuauflage erleben.
Mit den „Prinzenraub“-Aufführungen hat Hartenstein gezeigt, dass die Schlossruine Potenzial hat. Der Verein plant, den Ort dauerhaft zugänglich zu machen. Wie lässt sich das Vorhaben umsetzen?
Holger Weiß
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
20.10.2025
2 min.
Kauã Santos im Fokus: Frankfurt hat ein Torwart-Thema
Sah bei Freiburgs 2:2 am Sonntag nicht gut aus: Frankfurt-Keeper Kauã Santos.
Eintracht-Schlussmann Kauã Santos macht eine schwierige Zeit durch. Auch in Freiburg hängt er bei einem Gegentor mit drin. Noch schützen ihn die Bosse. Am Mittwoch kommt Liverpool.
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
Von Holger Weiß
2 min.
06.08.2025
2 min.
Hartenstein: Prinzenraub-Spektakel als Initialzündung
Meinung
Redakteur
Die Schlossruine Hartenstein. Der Förderverein will sie ganzjährig als Veranstaltungsort zugänglich machen.
Die Prinzenraub-Aufführungen in Hartenstein sind ein Erfolg der Zusammenarbeit über Vereinsgrenzen hinweg. Dieses Engagement ermutigt dazu, neue Pläne zur Schlossruine anzupacken.
Holger Weiß
Mehr Artikel