Hilferuf aus Hartenstein: Torhaus der Schlossruine ist in Gefahr

Der Verein Schlossruine Hartenstein hat eine Spendenaktion für die Rettung des Torhauses gestartet. Warum der Erhalt des Denkmals so wichtig ist.

Es ist die einzige Zufahrt zur Schlossruine Hartenstein und damit das Nadelöhr auf dem Weg ins historische Gebäudeensemble: das untere Torhaus. „Die letzten Winter haben das Dach stark in Mitleidenschaft gezogen. Und ohne Dach ist das ganze Gebäude dem Verfall ausgesetzt“, beschreibt Sebastian Hessel vom Verein Schlossruine Hartenstein die...