Hirschfeld: Ein Verkehrszeichen, zwei Wegweiser und ein Leitpfosten bei Unfall beschädigt

Der Unfallfahrer ist weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Hirschfeld.

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht im Hirschfelder Ortsteil Voigtsgrün. Am Montagnachmittag sind zwei Beschädigungen an der Einmündung Schönfelser Straße/Bahnhofstraße gemeldet worden. Offenbar war eine unbekannte Person kurz zuvor mit einem Fahrzeuggespann dort unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der Bahnhofstraße/S 282 kam das Gespann wahrscheinlich in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen, zwei Wegweiser und einen Leitpfosten. Der Sachschaden wurde auf 2000 Euro geschätzt. Vermutlich handelte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Lkw mit Anhänger, der durch den Unfall beschädigt wurde, informiert die Polizei und sucht Zeugen (Telefon 03761 7020). (jarn)