Hirschfelder Kirche: Künstler werden für Konzertreihe jeweils nur einmal eingeladen

In der Kirche müssen die Orgelpfeifen gereinigt werden. Das wird teuer. Bleibt da noch Geld für hochkarätige Künstler? Eine Antwort hat das Konzert mit Georg Arzberger gegeben.

Als sich am Eingang zur Hirschfelder Kirche eine kleine Schlange bildet, überreichen die Blumenmädchen den Besuchern kurzerhand Bonbons. „Das versüßte die Wartezeit“, sagt Achmed Neef schmunzelnd. Dass die St.-Michaelis-Kirche in Hirschfeld am Samstag wieder voll werden würde, wusste der Vorsitzende des Vereins „Konzerte unterm...