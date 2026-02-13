MENÜ
  Zwickau
  Zwickau
  Hirschfelds Förderschule heißt jetzt offiziell „Schule am Tierpark"

Schulleiterin Katja Eitler, Landrat Carsten Michaelis (Mi.), Marcus von Salisch (Zwickauer Landesamts für Schule). Bild: R. Köhler
Zwickau
Von Lutz Kirchner
Mit 98 von 159 Stimmen entschied sich die Schulgemeinschaft für „Schule am Tierpark“. Was die Namensvergabe bewirken soll.

Die Förderschule in Hirschfeld mit dem Schwerpunkt auf geistiger Entwicklung trägt jetzt den Namen „Schule am Tierpark“. Das wurde aus dem Landratsamt des Landkreises Zwickau mitgeteilt. Bislang wurde die Schule ausschließlich über ihren Förderschwerpunkt und den Standort benannt. Mit der Namensgebung erhielt sie nun erstmals einen...
Mehr Artikel