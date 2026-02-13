Hirschfelds Förderschule heißt jetzt offiziell „Schule am Tierpark“

Zwickau
Mit 98 von 159 Stimmen entschied sich die Schulgemeinschaft für „Schule am Tierpark“. Was die Namensvergabe bewirken soll.
Die Förderschule in Hirschfeld mit dem Schwerpunkt auf geistiger Entwicklung trägt jetzt den Namen „Schule am Tierpark“. Das wurde aus dem Landratsamt des Landkreises Zwickau mitgeteilt. Bislang wurde die Schule ausschließlich über ihren Förderschwerpunkt und den Standort benannt. Mit der Namensgebung erhielt sie nun erstmals einen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.