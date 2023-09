Autos, Kleidung, Musik: Beim Historischen Markttreiben wird Zwickauer Geschichte lebendig

In der Innenstadt von Zwickau konnten Besucher am Wochenende eine Zeitreise in die Vergangenheit unternehmen. Das Historische Markttreiben machte es möglich.

Kleinkunst, Gaukelei, traditionelle Handwerkskunst, Musiker, Drehorgelspieler und viele liebevoll gestaltete Marktstände – ein Spaziergang durch die Zwickauer Altstadt ist am Wochenende wie ein Reise in die Vergangenheit gewesen, wo es viel zu entdecken gab. Auf dem Domhof, dem Hauptmarkt und dem Kornmarkt sind beim Historischen Markttreiben...