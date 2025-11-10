Historisches Markttreiben in Zwickau: Händler können sich ab sofort bewerben

Zwickau
Zwar findet die stets gut besuchte Veranstaltung in der Innenstadt das nächste Mal erst im September 2026 statt. Erste Vorbereitungen für das Fest laufen aber schon jetzt.
Das „Historische Markttreiben – Zwickau im Wandel der Zeit“ hat inzwischen Tradition. Bereits seit 1994 findet es am zweiten Septemberwochenende in Verbindung mit dem Tag des offenen Denkmals statt. Mit Stil und Liebe dekorierte Marktstände unterstreichen den Charakter der Veranstaltung und tragen zum gemütlichen Ambiente bei. Musiker,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.