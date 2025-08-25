Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Günter Ehrig versuchte sich beim Dorffest in Hartmannsdorf ebenfalls am „High Striker“.
Günter Ehrig versuchte sich beim Dorffest in Hartmannsdorf ebenfalls am „High Striker“. Bild: Roland Wagner
Zwickau
Historisches Spiel wird zum Publikumsmagneten in Hartmannsdorf
Von Roland Wagner
Zum Dorffest stellte Tüftler Volker Wild eine neue Attraktion vor. Die Anregung dafür bekam er bei einem Urlaub in England.

Eine neue Attraktion hat das Dorffest im Zwickauer Ortsteil Hartmannsdorf bereichert. Am „High Striker“ versuchten sich sowohl Kinder als auch Erwachsene. Sie alle mussten mit einem Holzhammer einen Bolzen aus Hartholz treffen, der einen Metallring nach oben schnellen lässt. Das neue Spiel fürs Dorffest, das dem vom Rummel bekannten „Hau...
