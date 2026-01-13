Hochschule in Zwickau bietet neuen Studiengang für Kommunikation und Soziale Medien

Der Studiengang soll Studierende umfassend für die Anforderungen der digitalen Kommunikations- und Medienwelt qualifizieren. Wann das neue Angebot starten wird.

Die Westsächsische Hochschule in Zwickau bietet ab dem kommenden Wintersemester den Bachelorstudiengang Kommunikation und Soziale Medien an. Das interdisziplinäre Programm richtet sich an Studierende mit Interesse an digitaler Kommunikation. Damit will die Hochschule auf die wachsende Bedeutung Sozialer Medien reagieren, wurde aus der...