  • Hochschule in Zwickau bietet neuen Studiengang für Kommunikation und Soziale Medien

Virtuelle Realität soll auch ein Thema im neuen Studiengang sein.
Virtuelle Realität soll auch ein Thema im neuen Studiengang sein. Bild: Helge Gerischer/WHZ/Archiv
Zwickau
Hochschule in Zwickau bietet neuen Studiengang für Kommunikation und Soziale Medien
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Studiengang soll Studierende umfassend für die Anforderungen der digitalen Kommunikations- und Medienwelt qualifizieren. Wann das neue Angebot starten wird.

Die Westsächsische Hochschule in Zwickau bietet ab dem kommenden Wintersemester den Bachelorstudiengang Kommunikation und Soziale Medien an. Das interdisziplinäre Programm richtet sich an Studierende mit Interesse an digitaler Kommunikation. Damit will die Hochschule auf die wachsende Bedeutung Sozialer Medien reagieren, wurde aus der...
