Die Zwickauer Hochschule unternimmt einen Vorstoß für die französische Sprache. Bild: Frank Dörfelt/Archiv
Die Zwickauer Hochschule unternimmt einen Vorstoß für die französische Sprache. Bild: Frank Dörfelt/Archiv
Zwickau
Hochschule in Zwickau will Schülern Lust auf französische Sprache machen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
55 Schülerinnen und Schüler des Zwickauer Käthe-Kollwitz-Gymnasiums kommen in den Genuss eines speziellen Programms. Was der Hintergrund ist.

Die Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) will am 7. und 14. Januar bei 55 Neuntklässlern des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums die Lust an der französischen Sprache wecken. Die Schülerinnen und Schüler nehmen an einem Programm an der Fakultät für Angewandte Sprachen und Interkulturelle Kommunikation teil, wurde aus der Hochschule mitgeteilt.
