Hochschule Zwickau präsentiert Technikum und neuen Studiengang

Die Westsächsische Hochschule Zwickau öffnet ihre Türen für Studieninteressierte. Führungen und Vorträge bieten vielseitige Informationen. Auf dem Campus Scheffelstraße gibt es Spannendes zu entdecken. Welches neue Studienangebot sorgt für Gesprächsstoff?

Ein Hochschulinfotag findet am Samstag, 28. März, von 9 bis 14 Uhr an der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) statt. Bei Führungen, Vorträgen und in persönlichen Gesprächen erfahren Studieninteressenten alles rund um die Themen Studium, Studienfinanzierung und Studentenleben. Zentraler Infopunkt ist die Aula in der Peter-Breuer-Straße... Ein Hochschulinfotag findet am Samstag, 28. März, von 9 bis 14 Uhr an der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) statt. Bei Führungen, Vorträgen und in persönlichen Gesprächen erfahren Studieninteressenten alles rund um die Themen Studium, Studienfinanzierung und Studentenleben. Zentraler Infopunkt ist die Aula in der Peter-Breuer-Straße...