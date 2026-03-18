MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Impression vom Hochschulinfotag 2025.
Impression vom Hochschulinfotag 2025. Foto: C. Schulzki/WHZ
Impression vom Hochschulinfotag 2025.
Impression vom Hochschulinfotag 2025. Foto: C. Schulzki/WHZ
Zwickau
Hochschule Zwickau präsentiert Technikum und neuen Studiengang
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Westsächsische Hochschule Zwickau öffnet ihre Türen für Studieninteressierte. Führungen und Vorträge bieten vielseitige Informationen. Auf dem Campus Scheffelstraße gibt es Spannendes zu entdecken. Welches neue Studienangebot sorgt für Gesprächsstoff?

Ein Hochschulinfotag findet am Samstag, 28. März, von 9 bis 14 Uhr an der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) statt. Bei Führungen, Vorträgen und in persönlichen Gesprächen erfahren Studieninteressenten alles rund um die Themen Studium, Studienfinanzierung und Studentenleben. Zentraler Infopunkt ist die Aula in der Peter-Breuer-Straße...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.03.2026
2 min.
Extremismus oder nicht: Zwickauer Bürgerakademie klärt auf
Die Westsächsische Hochschule bietet auch ein Programm für jedermann.
Die Bürgerakademie der Westsächsischen Hochschule startet ins Sommersemester. Kostenfreie Veranstaltungen sind ohne Anmeldung zugänglich. Das Programm hat es in sich.
Lutz Kirchner
11:30 Uhr
2 min.
Mauritius-Brauerei in Zwickau hat Insolvenz angemeldet
Die Mauritius-Brauerei in Zwickau hat Insolvenz angemeldet.
Die alteingesessene Brauerei hat beim Amtsgericht Insolvenz angemeldet. Erst kürzlich war die Firma mit einem neuen Bier für die Handelskette Rewe an den Start gegangen.
Jan-Dirk Franke
15:38 Uhr
3 min.
Niedersachsens Linke weist Antisemitismus-Vorwurf zurück
Ein Beschluss der Linke Niedersachsen zum Nahostkonflikt sorgt für Diskussionen. (Archivbild)
Nach scharfer Kritik verteidigt Niedersachsens Linke ihren Beschluss zum Nahostkonflikt. Wie die Landeschefs das umstrittene Papier begründen.
17.03.2026
4 min.
„Stumme Anrufe“: Darum warnt das LKA Sachsen jetzt vor dieser Masche
Wenn das eigene Handy klingelt, sich dann aber am anderen Ende niemand meldet, ist Vorsicht geboten.
Das Telefon klingelt, aber niemand ist dran, wenn man sich meldet. Das Landeskriminalamt Sachsen warnt: Oft sind diese Anrufe Teil einer mehrstufigen Betrugsmasche. So können sich Verbraucher dagegen schützen.
Jürgen Becker
15:40 Uhr
4 min.
Insolvenz bei Hammer: Glauchauer Filiale macht dicht
Botschaft im Schaufenster: Die Glauchauer Hammer-Filiale wird schließen.
In der Hammer-Filiale im Glauchauer „Aue Center“ hat der Räumungsverkauf begonnen. Das Geschäft wird geschlossen. Wie es mit den Mitarbeitern und dem Ladengeschäft weiter gehen soll, ist noch offen.
Stefan Stolp
28.01.2026
4 min.
Neuer Studiengang ab Herbst: Westsächsische Hochschule Zwickau bildet jetzt Social-Media-Profis aus
Professorin Manuela Sachse betreut den neuen Studiengang für Kommunikation und Soziale Medien an der Westsächsischen Hochschule.
Eigentlich ist die Zwickauer Fachhochschule vor allem durch ihre technischen Studiengänge bekannt. Ab dem Wintersemester stellt die WHZ sich mit dem neuen Studiengang „Kommunikation und Soziale Medien“ breiter auf.
Jim Kerzig
Mehr Artikel