Hochseilakrobaten im Zwickauer Weihnachtszirkus: Nervenkitzel seit drei Generationen

Erst wenn sie sicher wieder auf dem Boden stehen, brandet der Applaus auf. Die Truppe Madera bietet während des Zwickauer Weihnachtszirkus mit ihrer Hochseilakrobatik Nervenkitzel pur.

Zwischen den Auftritten wuseln die jüngsten Nachwuchsartisten um sie herum. Die Truppe Madera scheint es nicht nur auf dem Hochseil, sondern auch im Gespräch nur als komplette Familie zu geben. Zehn Mitglieder der kolumbianischen Zirkusdynastie versetzen derzeit ihr Publikum in grenzenloses Staunen. Scheinbar mühelos balancieren sie mit langen...