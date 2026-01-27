Hochwasserschutz-Offensive in Zwickau genehmigt: Welche Arbeiten an der Mulde geplant sind

Zwickau
Der bestehende Deich zwischen Pölbitzer Brücke und Crossener Wehr wird ausgebaut, und das Vorland soll mehr Raum für Hochwasser bieten. Was das Projekt noch bewirken soll.
Die Landesdirektion Sachsen hat umfangreiche Arbeiten für den Hochwasserschutz in Zwickau genehmigt. Am rechten Ufer der Zwickauer Mulde wird der bestehende Deich zwischen der Pölbitzer Brücke und dem Crossener Wehr auf etwa 1,8 Kilometern ausgebaut, teilte die Landesdirektion mit. Zusätzlich ist geplant, das Vorland abzusenken, um dem Fluss...
