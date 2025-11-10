Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Hochwertiger Holzspalter in Wildenfels gestohlen – Polizei bittet um Hinweise

Laut Polizei ist das Gerät rund 12.000 Euro wert. Es werden Zeugen gesucht.
Laut Polizei ist das Gerät rund 12.000 Euro wert. Es werden Zeugen gesucht.
Zwickau
Hochwertiger Holzspalter in Wildenfels gestohlen – Polizei bittet um Hinweise
Von Bernd Appel
Das gute Stück verschwand in der Nacht zum Sonntag spurlos von einem Feld.

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen haben Unbekannte in Wildenfels ein Sägespaltautomat des Modells Pilkemaster Agromaster Oy entwendet. Der Spalter, der auf einem Anhänger montiert war, war laut Polizei auf einem Feld an der Schneeberger Straße abgestellt und mit Schlössern gegen Diebstahl gesichert. Aufgrund der Größe und des Gewichts...
