Hoffen auf neue Hinweise durch „Kripo live“: Eltern wollen Klarheit über Unfall, bei dem Elias aus Niedercrinitz starb

Bei einem Verkehrsunfall am Reformationstag kommt ein junger Motorradfahrer aus dem Landkreis Zwickau ums Leben. Wie seine Eltern mit dem Schmerz umgehen.

Warum ist Elias gestorben? Seine Eltern Jana und Enrico Pönitz setzen alles daran, um herauszufinden, wie es zu dem Unfall kam. Der Verkehrsunfall am 31. Oktober vorigen Jahres, bei dem ihr Sohn Elias mit 25 Jahren starb. „Wir müssen wissen, was wirklich geschehen ist“, sagt die Mutter. „Das bringt uns Elias nicht wieder, aber das sind wir...