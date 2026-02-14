Hoher Leerstand, kaum soziale Treffpunkte: Wie Nachbarn mehr Leben nach Zwickau-Pölbitz bringen wollen

Pölbitz gilt in Zwickau beim besten Willen nicht als Problemstadtteil, sondern eher als etwas langweilig: Man wohnt dort oder fährt durch. Eine Gruppe von Bürgern will diese Langeweile vertreiben.

Wo geht man hin, wenn man in Zwickau etwas erleben will? Der Stadtteil Pölbitz dürfte selbst vielen Bewohnern nicht als erste Adresse in den Sinn kommen. Und doch regt sich hier etwas: Einmal im Monat trifft sich im Achat Hotel eine Gruppe von Frauen, die ihr Viertel nicht sich selbst überlassen will. Ihr Motto: Anpacken statt meckern und...