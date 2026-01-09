Hoher Sachschaden bei Unfall auf B 173 bei Zwickau

Zwei Pkw waren aufeinander gefahren. Es kam zu Sperrungen.

Am Freitagmorgen ist auf an der Lippoldsruh (B 173) zwischen Zwickau und Mülsen zu einem Auffahrunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Wie die Polizei dazu mitteilt, waren gegen 6.40 Uhr zwei Pkw aufeinander gefahren, offenbar im Zusammenhang mit schneeglatter Fahrbahn. Ein Audi war auf einen Mercedes gefahren. Der Sachschaden wird auf rund...