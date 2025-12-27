MENÜ
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Hoher Sachschaden bei Unfall in Zwickau: Zwei Autos krachen bei Grünphase zusammen

Bei dem Unfall blieben die Fahrer unverletzt. Der Blechschaden ist aber immens.
Bei dem Unfall blieben die Fahrer unverletzt. Der Blechschaden ist aber immens. Bild: Stefan Puchner/dpa
Bei dem Unfall blieben die Fahrer unverletzt. Der Blechschaden ist aber immens.
Zwickau
Hoher Sachschaden bei Unfall in Zwickau: Zwei Autos krachen bei Grünphase zusammen
Redakteur
Von Jochen Walther
Am zweiten Weihnachtsfeiertag kracht es an einer Kreuzung in Zwickau. Zwei Fahrer haben Glück, der Blechschaden ist aber erheblich.

Am Freitagabend ist es an der Kreuzung Leipziger Straße/Friedrich-Engels-Straße in der Zwickauer Nordvorstadt zu einem Unfall gekommen. Gegen 18 Uhr fuhr ein 53-jähriger Cupra-Fahrer bei Grün für Fußgänger in den Kreuzungsbereich ein – und übersah offenbar einen BMW. Der 72-jährige BMW-Fahrer wollte bei Grün von der...
