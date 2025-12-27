Hoher Sachschaden bei Unfall in Zwickau: Zwei Autos krachen bei Grünphase zusammen

Am zweiten Weihnachtsfeiertag kracht es an einer Kreuzung in Zwickau. Zwei Fahrer haben Glück, der Blechschaden ist aber erheblich.

Am Freitagabend ist es an der Kreuzung Leipziger Straße/Friedrich-Engels-Straße in der Zwickauer Nordvorstadt zu einem Unfall gekommen. Gegen 18 Uhr fuhr ein 53-jähriger Cupra-Fahrer bei Grün für Fußgänger in den Kreuzungsbereich ein – und übersah offenbar einen BMW. Der 72-jährige BMW-Fahrer wollte bei Grün von der...