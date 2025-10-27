Hoher Schaden durch Graffiti in Hartenstein: Sogar Linienbusse besprüht

Die Schriftzüge befinden sich zudem an Gebäuden und Grundstücksbegrenzungen. Schaden: rund 3500 Euro. Was die Ermittlungen der Polizei erschwert.

Auf rund 3500 Euro summiert sich der Schaden durch Graffiti in Hartenstein. Zwischen späten Samstagabend und Sonntagmorgen waren Graffitisprayer im Stadtgebiet von Hartenstein unterwegs, teilt die Polizei mit.