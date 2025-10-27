Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Hoher Schaden durch Graffiti in Hartenstein: Sogar Linienbusse besprüht

Der Sachschaden in Hartenstein wird auf 3500 Euro geschätzt.
Der Sachschaden in Hartenstein wird auf 3500 Euro geschätzt. Bild: Symbolfoto: Mario Hoesel/Archiv
Der Sachschaden in Hartenstein wird auf 3500 Euro geschätzt.
Der Sachschaden in Hartenstein wird auf 3500 Euro geschätzt. Bild: Symbolfoto: Mario Hoesel/Archiv
Zwickau
Hoher Schaden durch Graffiti in Hartenstein: Sogar Linienbusse besprüht
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Schriftzüge befinden sich zudem an Gebäuden und Grundstücksbegrenzungen. Schaden: rund 3500 Euro. Was die Ermittlungen der Polizei erschwert.

Auf rund 3500 Euro summiert sich der Schaden durch Graffiti in Hartenstein. Zwischen späten Samstagabend und Sonntagmorgen waren Graffitisprayer im Stadtgebiet von Hartenstein unterwegs, teilt die Polizei mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.09.2025
1 min.
Crimmitschau: Unbekannte besprühen Transporter mit Graffiti
Die Polizei sucht Zeugen zu Graffiti-Schmierereien in Crimmitschau.
Die Täter haben dabei Sachschaden in Höhe von 3000 Euro angerichtet.
Annegret Riedel
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:22 Uhr
3 min.
Merz wirbt in Dresden für das Handwerk
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist zum Antrittsbesuch in Sachsen unterwegs.
Der Kanzler ist zum Antrittsbesuch unterwegs in Sachsen und besucht auch ein Bildungszentrum des Handwerks. Mehrere Menschen protestieren vor der Staatskanzlei wegen seiner "Stadtbild"-Äußerung.
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
18:14 Uhr
2 min.
Bundeswehr stoppt zivile Umnutzung von Militärarealen
Das Verteidigungsministerium stoppt die Umwandlung ehemaliger Standorte auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Die Bundeswehr soll wegen der veränderten Sicherheitslage deutlich größer werden. Dazu werden Pläne zur Aufgabe von Militärgeländen aufgehoben - auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt.
18.10.2025
1 min.
Kaputte Ampel oder Unachtsamkeit? 60.000 Euro Schaden bei Zusammenstoß an Autobahn-Anschlussstelle Hartenstein
An der Anschlussstelle Hartenstein sind zwei Transporter zusammengestoßen.
Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls an der A-72-Auffahrt. Was bisher dazu bekannt ist.
Holger Weiß
Mehr Artikel