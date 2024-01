„Holiday on Ice“ kommt Mitte Februar mit neuer Show in die Stadthalle Zwickau

Zwischen Gastspielen in Hamburg und Bremen macht „Holiday on Ice“ mit der neuen Show „No Limits“ vom 14. bis 18. Februar in der Stadthalle Zwickau Station. Worauf sich die Zuschauer freuen dürfen.

Der Countdown läuft: In einem Monat verwandelt sich der Rundbau in Zwickau-Schedewitz wieder in eine Eisarena. „No Limits“, die neue Show von „Holiday on Ice“, verspricht eine Mischung aus Eiskunstlauf und Artistik, mitreißender Musik, fantasievollen Kostümen, aufsehenerregenden Bühnenbildern und spektakulärer Technik. Der Countdown läuft: In einem Monat verwandelt sich der Rundbau in Zwickau-Schedewitz wieder in eine Eisarena. „No Limits“, die neue Show von „Holiday on Ice“, verspricht eine Mischung aus Eiskunstlauf und Artistik, mitreißender Musik, fantasievollen Kostümen, aufsehenerregenden Bühnenbildern und spektakulärer Technik.