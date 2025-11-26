Holocaust-Gedenkstätte: Kommt der deutsche Ableger von Yad Vashem nach Zwickau?

Die Gedenk- und Bildungsstätte soll dabei helfen, die Erinnerung an die Judenverfolgung lebendig zu halten. Ein Zwickauer Stadtrat ist von der Idee angetan und hat schon eine Immobilie im Blick.

Was verbindet Yad Vashem und Zwickau? Bislang so gut wie nichts. Die staatliche Einrichtung in Jerusalem, 1957 eröffnet, gilt als weltweit bekannteste Gedenkstätte für den Holocaust. Zwar verfolgten und deportierten die Nationalsozialisten auch Zwickauer Juden, heute ist jüdisches Leben in der Stadt aber kaum sichtbar. Nach 1945 kehrten keine...