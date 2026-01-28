Holocaustgedenken in Zwickau: „Denn nur so gibt es ein ‚Nie wieder‘“

Mit einer Mahnwache auf dem Hauptmarkt und einer Faltaktion wurde am Dienstag in Zwickau der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Im Zentrum standen die Erinnerungen eines jüdischen Zwickauers.

Noch bevor sich am Dienstagabend Menschen auf dem Hauptmarkt versammelten, um den Opfern des Nationalsozialismus zu gedenken, wurde im Gewandhaus gefaltet. Sandy und Heiko Reinhold versuchen sich an ihrem ersten Kranich. Eigentlich seien sie nur kurz hier, erzählen sie, ihre Tochter wird bei der Mahnwache Klarinette spielen. „Aber wenn wir...