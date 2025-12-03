Hotel Merkur in Zwickau schließt nach 113 Jahren: Besteht Aussicht auf einen Neustart an der Bahnhofstraße?

Die Schließung zum 1. Dezember markiert das Ende einer langen Tradition: Die langjährigen Hoteliers gehen in den Ruhestand.

Auf Online-Buchungsportalen ist das Hotel Merkur noch gelistet. Aber wer im Haus an der Zwickauer Bahnhofstraße übernachten möchte, scheitert beim Buchen eines Zimmers. Auch vor Ort stehen potenzielle Gäste vor verschlossenen Türen: Das Hotel Merkur ist seit dem 1. Dezember geschlossen. „Wir schließen unser Hotel altersbedingt und...