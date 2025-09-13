Hühnerfieber in Zwickauer Kita: Kinder sind von Elfriede und Agathe entzückt

Zwickau
Seit März haben die Kinder und Erzieher der „Krümelkiste“ auf das Projekt gewartet. Die Begeisterung ist groß und die Kinder lernen viel. Trotzdem werden die Tiere nicht bleiben.
Die Erzieherin öffnet das Tor und scheucht die Kinder schnell ins Gehege, damit keine der vier Hennen entwischt. Doch die denken gar nicht daran, denn es gibt Futter. Am Donnerstagmorgen ist die Gruppe „Frechdachse“ dran – Körner streuen, Wasser auffüllen, Stall ausmisten und frische Eier einsammeln. „Die waren noch ganz warm“,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.