  • Hühnerfieber in Zwickauer Kita: Kinder sind von Elfriede und Agathe entzückt

Liam (l.) und Kurt bieten der Henne einen Apfel an.
Liam (l.) und Kurt bieten der Henne einen Apfel an. Bild: Ralf Wendland

Liam (l.) und Kurt bieten der Henne einen Apfel an. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Hühnerfieber in Zwickauer Kita: Kinder sind von Elfriede und Agathe entzückt
Von Leona Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit März haben die Kinder und Erzieher der „Krümelkiste“ auf das Projekt gewartet. Die Begeisterung ist groß und die Kinder lernen viel. Trotzdem werden die Tiere nicht bleiben.

Die Erzieherin öffnet das Tor und scheucht die Kinder schnell ins Gehege, damit keine der vier Hennen entwischt. Doch die denken gar nicht daran, denn es gibt Futter. Am Donnerstagmorgen ist die Gruppe „Frechdachse“ dran – Körner streuen, Wasser auffüllen, Stall ausmisten und frische Eier einsammeln. „Die waren noch ganz warm“,...
