Reinsdorf hat die Abgaben für Hunde erhöht. Bild: Symbolfoto: Christophe Gateau/dpa/Archiv
Reinsdorf hat die Abgaben für Hunde erhöht. Bild: Symbolfoto: Christophe Gateau/dpa/Archiv
Zwickau
Hundehalter in Reinsdorf müssen ab Januar mehr zahlen
Redakteur
Von Elsa Middeke
Der Gemeinderat hat beschlossen, nach 20 Jahren erstmals die Hundesteuer zu erhöhen. Weitere Kommunen der Region Zwickau drehen an der Preisschraube.

Wer Hunde hält, muss in Reinsdorf künftig tiefer in die Tasche greifen. Nach Gemeindeinformationen hat der Gemeinderat kürzlich beschlossen, die Hundesteuer für die aktuell 360 gemeldeten Vierbeiner teils zu verdoppeln. So zahlen Halter ab Januar für den ersten Hund 60 statt 30 Euro, für jeden weiteren Hund 60 statt 90 Euro. Für den ersten...
