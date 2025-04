Hundehalter in Zwickau alarmiert: 30 Giftköder auf Rosenwiese gefunden

Auf der Rosenwiese in Zwickau wurden am Wochenende Giftköder gefunden. Hundebesitzer sind besorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Warnungen vor vergifteten Leckerlis und ausgelegten Giftködern in Zwickau, die in jüngster Zeit vermehrt in sozialen Netzwerken kursierten, sind der Polizei nicht verborgen geblieben. „Doch erst jetzt ist der erste derartige Fall angezeigt worden“, sagt Polizeisprecherin Karoline Hemp. Der Vorfall, auf dem die Anzeige beruht, hat es in...