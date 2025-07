Hundert Teilnehmer feiern Kultauto Trabant in Reinsdorf

Das Sommerfest der Ostalgiefahrzeug-Freunde Zwickau vereinte 100 Teilnehmer. Darunter Fans, die einst Orientierungsrallyes mit dem Trabi fuhren - und heute nach Schleswig-Holstein.

Trabant-Fahren ist ein Lebensgefühl und schlichtweg Kult – so sieht das Andreas Rülke. Der 71-Jährige aus Gersdorf nennt einen Trabant P60, Baujahr 1962, sein Eigen. Mit so einem Modell sei er in den 1960er-Jahren groß geworden. „Da stecken viele Erinnerungen drin, und deshalb musste es wieder so ein Fahrzeug sein.“ Diesen Trabant habe...