Zwickau
Ein Lkw hat am Montag einen Teil seiner Ladung verloren. Die Bundesstraße war in Richtung Altenburg lange voll gesperrt - rund fünf Stunden gab es Behinderungen.
Lange Staus waren am Montag die Folge eines Unfalls, der sich auf der B 93 zwischen Zwickau und Meerane ereignet hatte. Ein Lkw hatte in Höhe der Anschlussstelle Crossen einen Teil der Ladung verloren: Wernesgrüner und Lübzer-Bier verteilte sich inmitten von Millionen Scherben über die Straße. Christian Flemmig-Hunger, Einsatzleiter der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.