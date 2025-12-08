Hunderte Bierkästen auf der B 93: Warum sich der Sachschaden nach den Unfällen auf mehr als 50.000 Euro summiert

Ein Lkw hat am Montag einen Teil seiner Ladung verloren. Die Bundesstraße war in Richtung Altenburg lange voll gesperrt - rund fünf Stunden gab es Behinderungen.

Lange Staus waren am Montag die Folge eines Unfalls, der sich auf der B 93 zwischen Zwickau und Meerane ereignet hatte. Ein Lkw hatte in Höhe der Anschlussstelle Crossen einen Teil der Ladung verloren: Wernesgrüner und Lübzer-Bier verteilte sich inmitten von Millionen Scherben über die Straße. Christian Flemmig-Hunger, Einsatzleiter der...