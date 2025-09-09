Hungrig in Zwickau: Wo kriegen Nachtschwärmer spät noch etwas zu essen?

Kino zu Ende, Theater rum: Da meldet sich der Heißhunger. Jetzt noch was Warmes auf die Hand, bevor es nach Hause geht, wäre mega. Nur: Wo gibt’s das in der Zwickauer City? Eine Samstagabendsuche zwischen Döner, Sandwiches und Boxautomat.

Samstag, 21.45 Uhr, eine laue Septembernacht in der Zwickauer Innenstadt. Kaum noch etwas zu essen gebe es in der City, wenn die Vorstellungen im Gewandhaus rum seien, hat neulich eine Musikerin vom Theater Plauen-Zwickau beklagt. Echt nicht? Ich bin neugierig. Mit bester Motivation, weil der Magen knurrt, starte ich meine Suche am Georgenplatz....