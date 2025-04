IC Falkenberg und Band im Alten Gasometer in Zwickau

Für das Konzert am 26. April will der Ex-Stern-Meißen-Sänger tief in seine Repertoiretruhe greifen.

IC Falkenberg und seine Band gastieren am Samstag, 26. April, auf ihrer „Komm an Land"-Tour im Saal des Alten Gasometer in Zwickau. Für sein neues Konzertprogramm hat der Ex-Stern-Meißen-Sänger tief in seine Repertoiretruhe gegriffen und sein Publikum befragt. Neben brandneuen Liedern vom neuen Album und seinen Hits singt und spielt er laut...