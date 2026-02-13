„Ich bin lebensverknallt“: Warum Kanada-Aussteiger Driftwood Holly selbst bei seiner Konzertreise in der alten Heimat Zwickau nicht zur Ruhe kommt

Die aktuelle Konzert- und Lesetour des Abenteurers mit Wohnsitz im kanadischen Yukon nähert sich dem Ende. Welche Pläne hat er danach und weshalb verteilt er zu jedem Konzert Schlüssel?

Wie es seinem Haus in der kanadischen Wildnis geht? „Vermutlich ist es zugeschneit", schmunzelt Holly. Und wann er dorthin zurückzukehren gedenkt? „Ich hab' keinen Plan", sagt der gebürtige Zwickauer, der dem größten Teil seines Publikums während seiner Konzert- und Lesereisen etwas voraus hat: Er lebt seine Träume seit