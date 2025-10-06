Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Ich bin vor allem aufgeregt“: Bekannter Zwickauer Gastronom startet mit Restaurant in Planitz

Uwe Neumann ist gespannt, wie die Wiedereröffnung des Lokals am Planitzer Strandbad ankommt.
Uwe Neumann ist gespannt, wie die Wiedereröffnung des Lokals am Planitzer Strandbad ankommt.
„Ich bin vor allem aufgeregt“: Bekannter Zwickauer Gastronom startet mit Restaurant in Planitz
Von Elsa Middeke
25 Jahre hatte Uwe Neumann das „Galerie-Café“ im Zwickauer Zentrum. Trotzdem ist für den erfahrenen Gastwirt die Wiedereröffnung am Planitzer Strandbad etwas Besonderes. Nicht nur, weil es bei ihm weiße Cola gibt.

Neue Möbel, leise Musik, eine befüllte Bar: Im „Restaurant 99“ am Planitzer Strandbad scheint alles bereit, um erste Gäste zu empfangen. Fast alles. Neben der Tür steht noch eine Trittleiter, am Dry Ager lehnt ein noch verpacktes Regal. Uwe Neumann (56) und sein Neffe Louis Weber (26) geben dem Lokal den letzten Schliff, bevor sie am 8....
11:30 Uhr
4 min.
Schlammschlacht vor dem Vergnügen: Gersdorf bereitet seine Kirmes vor
Riesenrad-Inhaberin Antje Bretschneider baut ihre „Russische Schaukel“bei straffem Nieselregen auf. Trotzdem schaut sie optimistisch aufs Wochenende.
Seit Montag bauen Schausteller in Gersdorf ihre Stände auf – trotz Regen und matschigem Platz. Kann die Kirmes unter solchen Bedingungen ein Erfolg werden?
Cristina Zehrfeld
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
06:00 Uhr
4 min.
25 Jahre Alter Gasometer in Zwickau: Geschäftsführer richtet mahnende Worte an die Politik
Mario Zenner hält seit 2006 als Geschäftsführer die Fäden im Alten Gasometer in Zwickau in der Hand. Zum Jubiläum des Gebäudes verteilt er klare Botschaften.
Von vielen als Veranstaltungs- und Debattenort geschätzt, von anderen wegen seiner vermeintlich links-grünen Ausrichtung gehasst: Das soziokulturelle Zentrum Alter Gasometer wird 25 Jahre alt. Sieht Gaso-Chef Mario Zenner seine Einrichtung bedroht?
Jim Kerzig
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
01.10.2025
3 min.
„Habe die Ehre“: Was in Zwickau von Johann Altmann alias „Schickeria-Hans“ nach seinem Tod bleibt
Ein Foto und eine Karte erinnern im Eingang der City-Pension an Johann Altmann.
Als „Schickeria-Hans“ war Johann Altmann in Zwickau bekannt. Oder als „schöner Hans“. Der Gastwirt und Barkeeper ist am 12. September unerwartet verstorben. Was nun aus Pension und Bar an der Marienstraße wird.
Elsa Middeke
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
