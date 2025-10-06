„Ich bin vor allem aufgeregt“: Bekannter Zwickauer Gastronom startet mit Restaurant in Planitz

25 Jahre hatte Uwe Neumann das „Galerie-Café“ im Zwickauer Zentrum. Trotzdem ist für den erfahrenen Gastwirt die Wiedereröffnung am Planitzer Strandbad etwas Besonderes. Nicht nur, weil es bei ihm weiße Cola gibt.

Neue Möbel, leise Musik, eine befüllte Bar: Im „Restaurant 99" am Planitzer Strandbad scheint alles bereit, um erste Gäste zu empfangen. Fast alles. Neben der Tür steht noch eine Trittleiter, am Dry Ager lehnt ein noch verpacktes Regal. Uwe Neumann (56) und sein Neffe Louis Weber (26) geben dem Lokal den letzten Schliff, bevor sie am 8.