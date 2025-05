„Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich in zehn Jahren diese Arbeit noch machen soll“: Lehrer protestieren in Zwickau

Bis zu 300 Lehrer aus Zwickau und der Umgebung protestieren gegen die geplanten Maßnahmen des sächsischen Kultusministeriums. Was sind ihre Lösungsvorschläge gegen Unterrichtsausfall?

Uwe Schneider war vorher extra noch einmal joggen gegangen, um bei seinem Redebeitrag sachlich zu bleiben. Am Ende wird er trotzdem lauter: „Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich in zehn Jahren diese Arbeit noch machen soll“, sagt er auf der Bühne. Schneider ist Lehrer an der Zwickauer Martin-von-Römer-Schule und steht am Mittwoch auf dem...