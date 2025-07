„Ich liebe das, weil hier alle unfassbar niedlich zueinander sind“: So ist das Störfaktor-Festival in Zwickau gestartet

Das Störfaktor-Festival in Zwickau hat am Donnerstag begonnen und feiert dieses Jahr seine 15. Auflage. Was das Festival bietet, und wie das bei Besuchern ankommt.

Ob es am Freitag um halb elf schon Zeit für das erste Bier ist, darüber sind sich Markus und Hoiss in ihren Campingstühlen uneinig. Die Sonne brennt auf den Zwickauer Flugplatz, nebenan auf dem Konzertgelände läuft antifaschistische Malle-Musik. „Ich liebe das, weil hier alle unfassbar niedlich zueinander sind“, sagt Lisa, die neben... Ob es am Freitag um halb elf schon Zeit für das erste Bier ist, darüber sind sich Markus und Hoiss in ihren Campingstühlen uneinig. Die Sonne brennt auf den Zwickauer Flugplatz, nebenan auf dem Konzertgelände läuft antifaschistische Malle-Musik. „Ich liebe das, weil hier alle unfassbar niedlich zueinander sind“, sagt Lisa, die neben...