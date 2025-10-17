„Ich möchte das Theater nicht niedergehen sehen“: Mitarbeiter sorgen sich um ihre Zukunft

Zwickau
Die Stadt Zwickau will beim Theater Plauen-Zwickau sparen: weniger Vorstellungen, Lohnverzicht, Stellenabbau. Über den Plan soll der Stadtrat am 23. Oktober entscheiden – im Haus wächst die Sorge.
„Ich bin jetzt 40 Jahre an diesem Haus, und ich möchte es eigentlich nicht niedergehen sehen“, sagt Schauspielerin Ute Menzel. „Ich will dem Theater gern erhalten bleiben – erstmal noch.“ Doch die Bedingungen würden immer schwieriger. Dass nun erneut über Einschnitte gesprochen wird, trifft sie hart – sie erlebt täglich, wie knapp...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.