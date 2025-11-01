„Ich war positiv überrascht“: Ballettpremiere von „Peer Gynt“ in Zwickau wird für junges Paar zu unvergesslichem Erlebnis

Zwickau
Applaus, strahlende Gesichter, Sekt in der Hand: Zur Premierenfeier im Gewandhaus werden die Tänzer wie Rockstars gefeiert. Und einer von ihnen bekommt ein besonderes Lob vom Ballettdirektor.
Freitagabend im vollen Foyer des Gewandhauses: Nach der gefeierten Premiere des Balletts „Peer Gynt“ herrscht ausgelassene Stimmung. Begeistertes Gejohle, strahlende Gesichter. Die Tänzer des Theaters Plauen-Zwickau werden wie Rockstars empfangen, während die Gäste mit Sektgläsern Eindrücke austauschen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.