„Ich war positiv überrascht“: Ballettpremiere von „Peer Gynt“ in Zwickau wird für junges Paar zu unvergesslichem Erlebnis

Applaus, strahlende Gesichter, Sekt in der Hand: Zur Premierenfeier im Gewandhaus werden die Tänzer wie Rockstars gefeiert. Und einer von ihnen bekommt ein besonderes Lob vom Ballettdirektor.

Freitagabend im vollen Foyer des Gewandhauses: Nach der gefeierten Premiere des Balletts „Peer Gynt" herrscht ausgelassene Stimmung. Begeistertes Gejohle, strahlende Gesichter. Die Tänzer des Theaters Plauen-Zwickau werden wie Rockstars empfangen, während die Gäste mit Sektgläsern Eindrücke austauschen.