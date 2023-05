IG Metall: Erste Kündigungen bei GKN in Mosel noch dieses Jahr

Bei GKN in Mosel sollen noch in diesem Jahr die ersten Kündigungen ausgesprochen werden. Darüber hat die Zwickauer IG Metall in einer Pressemitteilung informiert. Die Verlagerung von Montageanlagen und der Abbau von Arbeitsplätzen werden bereits 2023 beginnen. Bis Mitte 2026 werde der Standort des Automobilzulieferers mit 835 Beschäftigten gleich...